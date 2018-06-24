Diyarbakır’da koruculardan sandık görevlisine ölüm tehdidi

Diyarbakır’da korucuların, HDP’nin sandık görevlilerini ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bağlı Koçkar ve Aygün köylerinde görev yapacak olan HDP’nin sandık görevlilerinin, sandık başına gitmemeleri için korucular tarafından ölümle tehdit edildiği ileri sürüldü

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, 24 Haziran seçimlerinde iki sandığın kurulacağı Aygün köyüne gitmek için öğleden sonra Hükümet Konağı önüne gelen HDP’nin sandık görevlileri M.H. ve S.Z. köy korucusu tarafından tehdit edildi.

Haberde, AKP Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçı’nın akrabası olduğu belirtilen köy korucusu İrfan Yatçı’nın, Hükümet Konağı önünde bekleyen HDP’nin sandık görevlilerinin yanına gelerek, İlçe Seçim Kurulu başkanının bulunduğu bir ortamda köye gitmemeleri için tehdit ettiği belirtildi.

Köy korucusu İrfan Yatçı’nın, HDP’nin sandık görevlileri M.H.’ye “Gitmeyeceksin. Sen benim ne yaptığımı biliyorsun, ben de senin. Niye oraya gidiyorsunuz. Onlarca şehidimiz var. Oraya gitmeyeceksiniz. Giderseniz kan içinde kalacaksın. Bunun bedelini ödeyeceksiniz” dediği belirtilirken, HDP’nin sandık görevlileri durumu bildirdikleri ilçe seçim kurulu başkanının da “Olur mu öyle şey. Yarın orada güvenlik sağlanacak. Bir şey olursa tutanak tutarsınız” dediği kaydedildi.