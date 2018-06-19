Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, F-35'lerin teslim tarihini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35'lerin seçimlere 4 gün kala teslim edileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile krize neden olan F-35'lerin teslimine ilişkin açıklamada bulundu.

"Alışmışlar istedikleri zaman silah verecekler, Türkiye fazla uzağa gitmesin, Rusya'dan alırsan yaptırım uygularım... 16 yıldır bu durum değişti. Sen Patriot sattın mı bana? Hayır. Param var, sen satmak istemedin, şimdi yeni savunma sistemleri alacağım. Satmadın, ben kimden alacağım? Ülkemi savunmak için ihtiyacım var" diyen Çavuşoğlu, "Birlikte karar verelim, ama samimi olalım. Amerika'nın da bunu anlaması lazım. Türkiye önemli bir müttefik. S-400 alırken de müttefiklerimizin düşman olarak tanınmasına gerek yok. Bunu bahane ederek, satmamak gibi eylemlere hiç gerek yok. 21 Haziran'da F-35'lerin ilk teslimi için tören yapılacak" ifadelerini kullandı.