Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

19 Kasım'da ABD'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da bir dizi temaslarda bulunacak.

19 Kasım'da ABD'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da bir dizi temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretini böyle duyurdu:

"Sayın Bakanımız, 19-20 Kasım 2018 tarihlerinde New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi’nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu’na katılacaktır. Sayın Bakanımız müteakiben 20 Kasım 2018 tarihinde Vaşington’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerimiz ve Suriye başta olmak üzere ortak gündemimizde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."