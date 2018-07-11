Devlet Demir Yolları’nın adı değişti

AKP, yeni hükümet sistemiyle birlikte kapsamlı değişiklikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Demir Yolları’nın adı Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü oldu.

AKP, yeni hükümet sisteminin ardından birçok alanda yeni düzenlemelere gitmeye devam ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni oluşumda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yenilenen teşkilat şemasında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlükleri yer almadı. Bu iki kurumun bakanlığın merkez yönetimindeki genel müdürlüklerden birinin içinde yer alabilecekleri konuşuluyor. Kalkınma Ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanırken, Devlet Demir Yolları’nın adı Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü oldu.