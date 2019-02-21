Deprem nedeniyle okullar tatil edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ve köylerinde deprem nedeniyle okullar tatil edildi
Perşembe, 21 Şubat 2019 08:13

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ve köylerinde dün yaşanan deprem nedeniyle okullar tatil edildi.

 

 