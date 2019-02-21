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Deprem nedeniyle okullar tatil edildi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ve köylerinde deprem nedeniyle okullar tatil edildi
Perşembe, 21 Şubat 2019 08:13
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ve köylerinde dün yaşanan deprem nedeniyle okullar tatil edildi.
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