Deniz Çakır'dan adliye çıkışında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yeni Akit tarafından hedef alınan oyuncu Deniz Çakır, hakkında açılan soruşturma nedeniyle verdiği ifadenin ardından, 'Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim' dedi.

Başörtülü kadınlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen hiç birşeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters" dedi.

"Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum" diyen Çakır, "Benim her zaman bugüne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiç bir şeyi de yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bu güne kadar ki duruşuma ters. Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp, sarmaladım. Hepsi beni çok severler. Şu anda da yanımdalar" ifadelerini kullandı.