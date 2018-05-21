Demirtaş'la ilgili karar bugün açıklanacak

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin talep bugün karara bağlanacak.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın kampanya dönemi boyunca serbest kalması konusunda geçen hafta yapılan başvuruya ilişkin kararın bugün verilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Adayımız seçim faaliyetlerini anayasal hakları çerçevesinde gerçekleştirmelidir. Bu nedenle bugün çıkması beklenen karardan olumlu yanıt alınması gerekiyor. Seçim faaliyetlerine katılımın engellenmesi anayasa ihlalidir” diye konuştu.

Öte yandan HDP’nin milletvekili aday listesi gün boyu sürecek merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında bugün belirleniyor. Mevcut milletvekillerinin çoğunun tekrar aday gösterilmeyerek partide yeni isimlerle kan değişimi yapılacağı belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra cezası kesinleştiği için siyasi yasaklı hale gelen ya da siyasi yasaklı hale gelme ihtimali olan isimler de tekrar aday gösterilmeyecek. Bu kapsamda mevcut milletvekillerinin neredeyse 20’sinin tekrar aday gösterilmeyeceği ifade ediliyor. HDP’de aday listesiyle ilgili genel çerçeveyi tutuklu durumdaki HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da onayladığı öğrenildi. HDP’de aday listesi üzerinde çalışmalara Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacağı saate kadar devam edileceği ifade ediliyor.