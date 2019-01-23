Demirtaş savunmasını yapıyor: AKP-MHP ve bir grup CHP'li ele ele verip...

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında savunmasını yapıyor.

HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülüyor.

"Savunmam kamuoyuna, halka yönelik bir savunma. Mahkeme başından beri politik bir tutum sergiledi. Aslında en doğrusu savunmamı kesmemdir. Fakat kamuoyuna karşı, halka karşı bir sorumluluğum var" diyerek savunmasına başlayan Demirtaş, açlık grevinde olan HDP'li Leyla Güven'e dikkat çekerek, "Parlamentonun sessizliği kabul edilemez. Parlamentodan bir heyet derhal cezaevine gönderilmeli" ifadelerini kullandı.

Artıgerçek'te yer alan habere göre, dokunulmazlıklarının kaldırıldığı döneme değinen Demirtaş, "Bir linç ortamında, AKP-MHP ve bir grup CHP'li ele ele verip bizi politikleşmiş yargının önüne atmak için acele etti" diye konuştu.

Demirtaş savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Beni hapiste tutan yargı, 1 buçuk milyon ödülle aranan IŞİD'li Ayşenur İnci'yi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mahkeme, üst düzey IŞİD'liyi 1 gün bile tutuklamayı hak ihlali olarak görmüş. Ona yaklaşımınız bu, bana yaklaşımınız bu. Mevzu bu işte.Mesele bu. IŞİD'li teröriste adli kontrol, Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'a gelince, tutukluluklarının devamına. Eyvallah.

Eren Erdem'i mahkeme tahliye etti. Yargı tarihinde görülmemiş fırıldaklarla, tahliye yazısı geciktirilerek cezaevinde tutulması sağlandı. Tahliyeye itiraz edildi, gece yarısı mahkeme toplandı ve tutuklanmasına karar verildi. Yargının durumu budur. Kayıtlara geçsin.

Dosyada fotoğrafım yok. Siz fotoğraflardan söz edince, bana ait bir foto var mı diye sordum. Siz de diyorsunuz ‘Biz dosyayı tebliğ ettik, baksaydın.’ Ara kararla talebimizi reddettiniz. Bugüne dek tek bir doğru ara karar verseydiniz tebrik edecektim, etmeden geçiyorum.