Demirtaş NY Times’a yazdı: Serbest kalırsam Erdoğan'ın şansının azalacağını biliyorlar

ABD’nin önde gelen ana akım gazetelerinden New York Times için bir makale kaleme alan HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Erdoğan dışındaki adaylar serbest kalmamı istiyor. Eğer özgür olsaydım, Erdoğan'ın seçimleri kazanma şansının azalacağının farkındalar. Erdoğan'ın korkusu çok güçlü olmalı’ dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, New York Times'a yazdığı makalede bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nin yanında yeni bir hapishane inşaatının sürdüğünü aktararak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan haricinde bütün diğer adaylar özgür kalmamı savundular. İdeolojik farklılıkları bir kenara bırakıp beni savundular, çünkü hükümetin beni herhangi bir suç işlediğim için değil, kendi politik çıkarı için tuttuğunu biliyorlar” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN’IN KORKUSU GÜÇLÜ OLMALI’

“Eğer özgür olsaydım, Erdoğan'ın seçimleri kazanma şansının azalacağının farkındalar” sözleri ile adaylardan birinin cezaevinde bulunmasının seçimlerin itibarına gölge düşüreceğini vurgulayan Demirtaş, “Erdoğan'ın korkusu çok güçlü olmalı" dedi.

Erdoğan’ın 2015 yılında gerçekleşen Haziran seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından Kasım seçimlerine kadar Kürtleri cezalandırarak, milliyetçi oylara gözünü diktiğini söyleyen Demirtaş, sonrasında çatışma ortamının daha da şiddetlendiğini belirterek "Kürtlerle sınırlı olanlar, şimdi başka yerlerdeki Erdoğan muhalifleri için de norm haline geldi. Liberal, demokratik bir gelecek için tek umut, bir araya gelip otoriter yönetimi yenmemizde yatıyor" dedi.

‘ÇÖZÜM SÜRECİNDE DAHA ETKİLİ YOLLAR GELİŞTİREBİLİRDİK’

2015 yazında tıkanan çözüm sürecinin ardından devletle diyaloğu sürdürmeye çalıştıklarını belirten Demirtaş, "Bu kavgayı durdurmak için daha etkili yollar geliştirebilirdik" dedi. Kürt illerinde seçmenlerin sindirilmesine yönelik güvenlik güçlerinin baskılarının arttığına dikkat çeken yazıda, kırsal bölgelerde seçim sandıklarının askeri kontrol noktalarına taşındığı bilgisi verildi.