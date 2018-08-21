DBRS: Türkiye'deki krizin Avrupa'ya etkisi yönetilebilir

Uluslararası derecelendirme kuruluşu DBRS, Türk lirasındaki değer kaybının olumsuz etkisine en çok maruz kalacak Avrupalı bankalar açısından dahi yönetilebilir sonuçları olacağı değerlendirmesini yaptı.

Derecelendirme kuruluşu DBRS, Türk lirasındaki değer kaybının olumsuz etkisine en çok maruz kalacak Avrupalı bankalar açısından dahi yönetilebilir sonuçları olacağı değerlendirmesini yaptı.

DBRS'nin değerlendirmesine göre, Türkiye'deki krizin olumsuz etkisine en açık Avrupalı bankalar İspanyol BBVA, İtalyan UniCredit, Fransız BNP Paribas, Hollandalı ING ve İngiliz HSBC bankaları.

DBRS, bazı bankaların kârlılıkları üzerindeki olumsuz etki görülmesinin ve varlıklarında değer kaybının beklendiğini belirtti.

Değerlendirmede, "Yine de, DBRS, maruz kalınacak toplam etkinin bankaların gelişmekte olan ülke piyasalarındaki çeşitlendirilmiş iş modeli ve stratejileri göz önüne alınacak olursa, yönetilebilir olduğunu düşünüyor" dendi.