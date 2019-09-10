Davutoğlu'nun gerekçeli ihraç kararı ortaya çıktı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na AKP Merkez Disiplin Kurulu tarafından gönderilen gerekçeli ihraç kararı ortaya çıktı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na AKP Merkez Disiplin Kurulu tarafından gönderilen gerekçeli ihraç kararı ortaya çıktı.

İhraç kararına gerekçe olarak Davutoğlu’nun yaptığı konuşmalar, sosyal medya paylaşımları ve gazetelerde yer alan demeçleri gösterildi.

Odatv'nin haberine göre, gerekçeye Davutoğlu'nun, "Devlet makamlarını bir takım troll çetelerine teslim edenler karşısında üç sene sustuk" sözleri eklendi.

Gerekçede eski Başbakanın, “Kimse ümmeti tekeline alamaz. Kimse bu ümmet benim partimin tekelindedir diyemez. Ümmetten kastedilen yalılarda oturup Türkiye’yi dizayn etmeye çalışanlarsa biz o topluluktan değiliz” sözleri de yer aldı.

Ahmet Davutoğlu’na gönderilen metninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak üzerinden yapılan eleştirilere dair konuşma da yer alıyor. Davutoğlu, “Devlet yapısıyla aile ilişkileri kesinlikle ayrılmalıdır. Devlet hiyerarşisinde birinci derece akrabalıklar olmamalıdır. Çok radikal köklü reformlarla bu ülkenin psikolojisi ve devlet yapısı yeniden inşa edilmelidir” ifadesini kullanmıştı.

İhraç gerekçesinde Davutoğlu’nun, “Yaşanan ekonomik krizi inkar ederek yönetemeyiz” ve “Ekonomik krizle, adalet yerlerde sürünüyor onunla ilgilenin. Hz. Ömer’in adaletini söylemekle adalet gelmez” sözleri de yer aldı.