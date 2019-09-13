Davutoğlu ve ekibinin ardından AKP’de 3 istifa daha

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin istifalarını açıklamasının ardından 3 eski AKP milletvekili daha partiden istifa ettiklerini duyurdu.

AKP’den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski genel başkan yardımcıları Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve İstanbul eski il başkanı Selim Temurci’nin istifalarının ardından 3 eski milletvekili de AKP’den istifa ettiğini duyurdu.

AKP'li eski Gümüşhane milletvekili Feramuz Üstün ile eski İzmir milletvekili İbrahim Turhan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan beri aziz milletimize hizmet etmek için içinde bulunduğum Ak Parti’den Başbakanımız Sayın Prof Ahmet Davutoğlu ile beraber bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.

Turhan da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu. Bu sebeple 2015/2 dönemden beri İzmir Karşıyaka teşkilatı üyesi olduğum AK Parti üyeliğinden istifa ettim" dedi.

Son olarak AKP'li eski Konya milletvekili Ömer Ünal da partisinden istifa etti.

