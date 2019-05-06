Darağacında Üç Fidan'ın öyküsü

Nihat Behram tarafından yazılan Darağacında Üç Fidan kitabı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın son günlerinin anlatıldığı en önemli kaynaklardan biri. Kitap basıldığı günden bugüne büyük baskılarla karşı karşıya kaldı. Birçok defa toplatıldı, sansüre uğradı.

Darağacında Üç Fidan kitabının öyküsü 1976 yılından Vatan Gazetesi’ndeki bir duyuru ile başladı.

Denizlerin katledilişlerinin dördüncü yılında, dönemin Vatan Gazetesi’nde Darağacında Üç Fidan yazı dizisinin başlayacağının duyurusu yapıldı. Vatan Gazetesi, bu duyurunun ardından gazetenin künyesinde bir değişiklik yaparak, yazı dizisinin yayınlanacağı sayfanın sorumluluğunu resmi olarak Nihat Behram’a veriyordu. Yazı dizisinin tüm hukuki yükümlülüğü Nihat Behram’a bırakılıyordu.

Yazı dizisinin duyurulması ile birlikte Nihat Behram, ‘Halk düşmanı güçler tarafından intikam duygularıyla alınmış infaz kararları yasal değildir! Deniz Gezmiş davasına yeniden bakılmalıdır!’ talebini de dile getiriyordu.

Yazı dizisi on sekiz gün sürdü. On sekizinci günün sonunda Nihat Behram’ın "Çarpışarak" şiiri ve Üç Fidan’ın posteri yer aldı. Yazı dizisi boyunca sağcı basının saldırıları, tehditleri sürdü. Buna karşılık Vatan Gazetesi, kırk bin destek mektubu aldığını açıklıyordu.

'İLK AY 6 BASKI YAPTI'

Yazı dizisinin bitmesinin ardından, Darağacında Üç Fidan kitap olarak yayımlandı. Nihat Behram, kitabın tüm gelirlerini ‘düşüncelerinden ötürü cezaevlerinde yatan yurtsever devrimcilere bıraktığını’ açıkladı. Kitap yayımlandığı ilk ay tam altı baskı yaptı.

12 Eylül 1980 darbesi ile Nihat Behram vatandaşlıktan çıkarılınca tüm kitapları ile birlikte Darağacında Üç Fidan kitabı da yasaklandı.

MATBAA BASILDI

Kitabın 8 yıl sonra ‘Yürekleri Şafakta Kıvılcımlar’ ismi ile yeniden yayımlanması planlıyordu. Ancak polisin, kitabın başka bir isimle yayınlanacağı haberini almasıyla; basımı yapacak matbaa basıldı, yayıncılar tutuklandı.

Bu olay üzerine Nihat Behram ‘Yüreğimi Dişleyerek Yazıyorum’ diye yazacak, şu dizelerine yer verecekti:

‘Yüreğim ağzımda ateş parçası.

Yalazlarını yutkunuyorum.

İçimde yangın.

Bilsem ki bağırınca Zürih yanacak, yansın yansın yansın diye ölesiye bağıracağım.

Baskılara bağışıklı, acıları kanıksamış suskunlar utansın!

17 YIL SONRA YENİDEN GÖZALTI

Vatandaşlıktan atma kararlarının geri alınması ve vatandaşlık haklarının iadesi kararıyla 17 yıl sonra , 27 Mart 1996’da Türkiye’ye dönen Nihat Behram henüz havalimanındayken Darağacında Üç Fidan kitabı nedeniyle göz altına alındı. Kitap ve yazarının beraat ve serbestlik kararı, yazılışından ancak 21 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından onaylandı.

Kitap, yazılışından 21 yıl sonra özgürlüğüne kavuşabildi.

Kaynak: http://nihatbehram.tripod.com/zekaibostanci.htm