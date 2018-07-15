Cumhurbaşkanlığı kararnameleri neler getirdi?

Resmi Gazete’de yedi yeni kararname yayımlandı. Yayımlanan kararnamelerle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Atatürk Orman Çiftliği, AFAD, Adli Tıp Kurumu, AB Başkanlığı, Darphane ve Damga matbaasının da aralarında olduğu onlarca kurumda değişiklik yapıldı.

Bugün Resmi Gazete’de yedi adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

9 Temmuz günü yayımlanan 703 sayılı KHK ile Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yasalarındaki çok sayıda madde yürürlükten kaldırılmış; bir bölümünün adı değiştirilmiş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden düzenleninceye değin önceki kuralların geçerli olması öngörülmüştü.

Adı değiştirilen kurumlar içinde, Devlet Tiyatroları dikkat çekiyordu: 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Kuruluş” Yasasının adı “Devlet Tiyatroları Personel” yasası yapılmıştı

10 Temmuz günü 1 sayılı CB ile bakanlıkların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemeler yayımlandı. Bugün yayımlanan 4 sayılı CB Kararnamesinde ise, bağlı, ilgili/ ilişkili kurum ve kuruluşların örgüt yapıları ile görev ve sorumlulukları düzenlendi ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin” gerektirdiği yeni yüzleriyle yeniden açıldı.

Kararnamede, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Atatürk Orman Çiftliği, AFAD, Adli Tıp Kurumu, AB Başkanlığı, Darphane ve Damga matbaası gibi onlarca kurum ve kuruluş yer alıyor.

5, 6, 7, 8, 9 Sayılı CB Kararnameleriyle sırasıyla DDK, MGK, Savunma Sanayii, Yüksek Askeri Şüra ve Uluslararası Andlaşmaların yayımlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

RESMİ GAZETE YASASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

10 sayılı CB Kararnamesiyle Resmi Gazete’nin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin kurallar düzenleniyor.

Kararnamenin 6’ncı maddesine göre; Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanıp yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilen yönetmelik, tebliğ gibi düzenleyici işlemler, Cumhurbaşkanlığınca incelenmeden yayımlanamayacak. Uygun görülmeyenler kurumuna geri gönderilecek.

Cumhurbaşkanın Devletin örgüt yapısı üzerindeki egemenliğini pekiştiren böyle bir kurala neden gerek duyulduğunun özellikle incelenmesi gerekiyor.

Madde metni aşağıya aynen alıntılanmıştır.