Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı: Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sorun yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Büyükelçiliği'nin Twitter'dan yaptığı basın özgürlüğü paylaşımını eleştiren açıklamasında 'Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor' dedi.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde ABD Büyükelçiliği'nin Twitter'dan yaptığı Türkiye'deki basın özgürlüğü paylaşımlarına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

Türkiye'de 142 gazetecinin tutuklu olduğunu unutan Altun, basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti. Altun, "Bugün Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü tartışmaları esas zemini olan medya alanıyla ilgisini yitirmiş durumda. Maalesef bu konuya tamamen siyasi ve ideolojik bir mesele olarak yaklaşılıyor" dedi.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAYDA DEĞER ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİ'

Açıklamalarına Erdoğan'ın 17 yıldır iktidarda bulunduğunu hatırlatarak devam eden İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 senedir iktidarda bulunuyor. Bu dönem boyunca ülkemizde demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında kayda değer atılımlar gerçekleştirildi. Bunun sağladığı ortamda medyada da ciddi bir büyüme ve çeşitlilik ortaya çıktı. Basın özgürlüğü alanında da haksız, yanlı ve manipülatif değerlendirmelerin aksine ciddi bir genişleme sağlandı" ifadelerini kullandı.

'HÜKÜMET YANLISI MEDYANIN VARLIĞI SON DERECE DOĞAL'

Türkiye'de farklı ideolojik bakışlara sahip medya organı olduğunu savunan Altun, açıklamalarını "Esasen bakıldığında medya dünyasının yarısının ideolojik sermayesinin Erdoğan karşıtlığı ya da muhalefeti olduğu görülebilir. Bununla birlikte hükümet yanlısı medyanın varlığı da son derece doğal" diyerek sonlandırdı.