Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: S-400'le ilgili karar verilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Oktay, "Türkiye, sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonlar sürecek" ifadelerini kullandı.
'S-400 KONUSUNDA KARAR VERİLDİ'
Oktay, İsrail'in Anadolu Ajansı ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin, "Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez" şeklinde konuştu.
Oktay, "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir" diyerek S-400 konusundaki tartışmalara yanıt verdi.