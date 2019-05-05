Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: S-400'le ilgili karar verilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Türkiye, sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonlar sürecek" ifadelerini kullandı.

'S-400 KONUSUNDA KARAR VERİLDİ'

Oktay, İsrail'in Anadolu Ajansı ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin, "Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez" şeklinde konuştu.

Oktay, "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir" diyerek S-400 konusundaki tartışmalara yanıt verdi.