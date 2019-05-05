Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: S-400'le ilgili karar verilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir" ifadelerini kullandı.
Pazar, 05 Mayıs 2019 11:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Türkiye, sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonlar sürecek" ifadelerini kullandı.

'S-400 KONUSUNDA KARAR VERİLDİ'

Oktay, İsrail'in Anadolu Ajansı ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin, "Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez" şeklinde konuştu.

Oktay, "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir" diyerek S-400 konusundaki tartışmalara yanıt verdi.