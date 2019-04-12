Cumartesi Anneleri'nin eyleminde polis saldırısında yaralanan Aydoğan, takipsizlik kararına itiraz etti

Cumartesi Anneleri'nin 700. buluşmasında polis saldırısı sonucu kolu kırılan Aydın Aydoğan konuyla ilgili suç duyurusuna 10 ay sonra verilen takipsizlik kararına itiraz etti.

Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta buluşmasında polis saldırısı sonucu kolu kırılan Aydın Aydoğan'ın konuyla ilgili suç duyurusuna savcılık 10 ay sonra kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

Aydoğan bugün savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti.

Savcılık tarafından 10 ay sonra verilen takipsizlik kararında Aydoğan'ın olay sırasında orada bulunup bulunmadığının belirsiz olduğu ifade edildi. Aydoğan “Savcılığın takipsizlik kararına medyadan aldığımız fotoğraf ve video ile itirazda bulunduk” dedi.

Daha önce Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydoğan, her iki olayda da adaletin keyfi uygulamalarıyla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

“Savcılığın bu keyfi uygulaması adaletsizliğin ne kadar meşrulaştırıldığının basit bir örneğidir. Cumartesi annelerinin talebi adalet ve kayıplarını bulmaktır. Bizlere reva görülen bu hukuksuzluğu nefretle kınıyoruz. Ben 6 yıldır süren Gezi dosyamdan biliyorum ki devlet dosyalara müdahil olarak dosyayı çalışmaz hale getiriyor. Ülkedeki adaletsizlikten cesaret alan kolluk güçleri futursuzca davranabilmektedir.”