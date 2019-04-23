Çubuk Kaymakamlığı: Kılıçdaroğlu'nun geleceği önceden bildirilmedi

Çubuk Kaymakamlığı'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine geleceğinin önceden bildirilmediği belirtildi.

Çubuk Kaymakamlığı'nın Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara-Çubuk'ta asker cenazesi sırasında uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Çubuk Kaymakamlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Cenaze törenin olduğu alanda Milli Savunma Bakanımızı beklerken Sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır" denildi.

Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine geleceğinin önceden bildirilmediği ve Kılıçdaroğlu'nun "spontane olarak" karşılandığı belirtildi.

Çubuk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: