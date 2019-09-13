'Çorlu tren faciasının sorumluları bellidir'

AKP’li yıllarda artarak süren cinayetlerin başında ulaşım alanında yaşananlar geliyor. Bugün yayımlanan TKP’nin Sesi’nde, Çorlu tren faciası sonucunda yakınlarını yitiren ve bir yandan adalet arayanların yalnız olmadığı hatırlatılırken, iktidarın özelleştirme yanlısı politikaları eleştiriliyor.

"Öte yandan duruşmada sanık olarak yargılanan yerel Demiryolu emekçilerinin sözleri de iç burkuyor. Daha önce rapor ettikleri eksiklerin yerine getirilmediğini, demiryolunun hazırlıklar tamamlanmadan açıldığını, yol bekçilerinin işlerine son verildiğini onlardan öğreniyoruz. Kazaların önlenmesi için zorunlu olan sinyalizasyonun eksikli olduğu duruşma ifadelerine giriyor."

Günlük olarak yayımlanan TKP'nin Sesi'nde bugün Çorlu tren faciası ile ilgili bu hafta yapılan duruşma bu sözlerle değerlendiriliyor ve AKP döneminin demiryolu cinayetleri hatırlatılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-13-eylul-2019-cuma

Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/6WBR3MTQXuX2UWgjaJBonU

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-13-eyl%C3%BCl-2019-cuma/id1472013604?l=tr

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9H0kmAOTzug

