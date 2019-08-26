Cinsel saldırıyla suçlanan şeyhi AKP'li avukat kurtardı

İstanbul Sultangazi'de kendisini Kadiri Tarikatı şeyhi olarak tanıtan Büreyde Ö., AKP'li bir avukat tarafından kurtarıldı.

İstanbul Sultangazi'de kendisini Kadiri Tarikatı şeyhi olarak tanıtan Büreyde Ö.'nün bir müridine yönelik istismar iddiası yeniden gündemde.

Taciz iddialarının önce karakola ardından yargıya taşınmasına neden olan olay 7 Mayıs 2017 günü yaşandı.

Odatv'de yer alan habere göre, sabaha karşı saat 04.30'da polisi arayan Yunus Ö. isimli 20 yaşındaki genç, bulunduğu yerde zorla tutulduğunu söyledi ve kurtarılmak için yardım istedi. Gencin kendisini tuvalete kilitleyerek polisi aradığı adres Abdulkadir Geylani İlim ve Hizmet Derneği adıyla bilinen merdiven altı tekkeydi.

Polis ekipleri hızla harekete geçerek söz konusu adrese geldi. İçerden yardım çığlıklarını duyan polislerin kapıyı çalmasıyla olay ortaya çıktı. Kapıyı açan Şeyh Büreyde Ö., 20 yaşındaki Yunus Ö.'yü kapıyı kilitleyip ardından kaba kuvvet uygulayarak dergahta tutuyordu. Hastaneye götürülen Yunus Ö.'ye darp ile yaralanma raporu alındı.

CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Yunus Ö.'nün şikayetiyle "Kadiri Şeyhi" olarak kendisini tanıtan o gün 30 yaşında olan Büreyde Ö. gözaltına alındı. Yunus Ö, Büreyde Ö.'yü 4 yıl önce, 16 yaşındayken tanıdığını söyledi. Yunus Ö., bir süre sonra Sultangazi'de kendisine dergah kuran Büreyde Ö. ile birlikte yeni dergaha geldiğini söyledi. Büreyde Ö.'nün kendisine bu sürede cinsel saldırılarda bulunduğunu söyleyen Yunus Ö., bir süre sonra dergahtan ayrılmak istediğini ancak Büreyde Ö.'nün tehditleriyle karşılaştığını söyledi. Olay gecesi de dergahtan ayrılma konuşması yapmak için saat 23.00'da Sultangazi'deki dergaha geldiğini, Yunus Ö.'nün bunun üzerine kapıyı kilitlediğini, kendisini yumrukladığını ve tehdit ettiğini, polisleri arayarak kurtulduğunu anlattı.

Büreyde Ö. ise verdiği ifadede cinsel saldırı iddiasını reddederken, Yunus Ö.'yü o gün dergahta zorla tuttuğunu, kapıyı kilitleyerek gitmesine izin vermediğini, gitmesin diye ona sarıldığını, vurduğunu kabul etti. Büreyde Ö., Yunus Ö.'ye "aşırı ilgisi"ni birlikte yüzmeye gittiklerinde onu boğulmaktan kurtarmasıyla açıkladı.

AKP'Lİ AVUKAT SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Cinsel saldırı iddiasıyla başlayan olayın seyri AKP'ye verdiği destekle bilinen ve bir tarikat vakfının avukatlığını yapan İbrahim E.E.'nin Büreyde Ö.'nün avukatı olarak soruşturmaya dahil olmasıyla değişti. Cinsel saldırı dosyası aynı gün araştırılmadan kapatılırken, olay tarihinden sadece iki gün sonra Büreyde Ö. hakkında “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” gibi basit bir suçlamayla iddianame hazırlandı.

HALA ŞEYHLİK YAPIYOR

Yunus Ö.'nün susturulmasıyla üstü tamamen örtülen olay 2 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Büreyde Ö.'nün adliyeden çıktıktan sonra yeniden dergah faaliyelerinde bulunması, çocuk yaştaki gençleri yine etrafında toplaması, olayı bilen vatandaşların tepkisini çekti. Dernek görüntüsü altındaki tekke faaliyetine devletin müdahale etmesini isteyen vatandaşlar, dergahta şiş sokmalı zikir görüntülerinin halen sosyal medyada paylaşıldığını söylediler.