Çinlilerden 3. köprüdeki hisselerin pazarlığına ilişkin açıklama

İnşaat şirketi Astaldi İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsündeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı. Görüşmelerle ilgili açıklama geldi.

Reuters'in dün tarihli haberine göre İtalyan inşaat şirketi Astaldi İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsündeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, üçüncü boğaz köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi’nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Bunun üzerine bugün Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin üçüncü köprüdeki payının satışı için görüşmelerin henüz bitmediğini açıkladı. Lu Kang, Biz,’ Çin tarafı olarak olumlu haberi bekliyoruz’ dedi.

Pekin’de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Lu Kang, “İş arkadaşlarım da bana söyledi. Şu an Çin tarafı ile Türk tarafındaki bu görüşmeler henüz bitmedi ve devam ediyor. Biz, Çin tarafı olarak olumlu haberi bekliyoruz” yanıtını verdi.