CHP'ye 'Abdüllatif Şener' önerisi

Abdullah Gül görüşmelerinden sonuç çıkmamasının ardından tekrar parti içine dönen CHP'ye yeni bir cumhurbaşkanı adayı önerisi daha geldi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olarak Abdüllatif Şener'i önerdi.

Yılmaz, CHP için en uygun adayın Abdullatif Şener olduğunu belirterek, "CHP Abdüllatif Şener ile iş dünyasına en büyük mesajı vermiş olur. Kılıçdaroğlu'na Abdüllatif Şener için çağrıda bulunuyorum. Aday aramanıza gerek yok. Halk CHP içi adayların ekonomiye katkısını her seçimde olduğu gibi bu seçimde de yine sorgulayacak. CHP ideolojik adayları halka ekonomik güven vermiyor. CHP için en büyük eksik taraf budur. Bu açığı ekonomiyi bilen bir adayla kapatırsa kendisinde tahmin etmeyeceği bir oy alabilir" diye konuştu.

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

1991-1998 yılları arasında 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi, 2001-2007 yılları arasında 22. Dönem AKP Sivas Milletvekili olarak meclise girdi.

54. Hükümette Maliye Bakanı, 58. Hükümet ve 59. Hükümet’te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. AKP’nin kurucu üyelerinden.