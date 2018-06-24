CHP'nin sonuçlarında durum 45'e 41

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Erdoğan: 46,58
İnce: 40,35
AA’nın verilerinde AKP adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,73, CHP adayı Muharrem İnce yüzde 26 oy alıyor görünüyor.Ancak CHP’nin verilerinde ise Erdoğan yüzde 45, Muharrem İnce yüzde 41 civarında.
24 Haziran seçimlerinde sandıklar açıldı, oy sayım işlemi sürüyor. Sandıkların yüzde 18’lik dilimine göre Anadolu Ajansı’ndan ilk veriler geçti. Ancak CHP’nin YSK’ye dayandırdığı verilerle, AA birbirini tutmuyor.
AA’nın verilerinde AKP lideri Erdoğan yüzde 52,73’ten açıldı.
Muharrem İnce ise yüzde 26 oy aldı.
CHP’nin verilerinde ise Erdoğan yüzde 45 civarında Muharrem İnce ise yüzde 41 civarında oy aldı.