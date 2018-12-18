CHP'nin Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya adayları kesinleşti

CHP'nin Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya adayının kesinleştiği açıklandı.
CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında konuşan Ahmet Hakan, CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayının belli olduğunu açıkladı.
Buna göre CHP Parti Meclisi'nde bugün 4 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanacak.
O adaylar şöyle:
- Ekrem İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
- Mansur Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
- (Nilüfer Belediye Başkanı) Mustafa Bozbey: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
- (Konyaaltı Belediye Başkanı) Muhittin Böcek: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı