CHP'nin Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya adayları kesinleşti

CHP'nin Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya adayının kesinleştiği açıklandı.
Salı, 18 Aralık 2018 07:06

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında konuşan Ahmet Hakan, CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayının belli olduğunu açıkladı.

Buna göre CHP Parti Meclisi'nde bugün 4 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanacak.

O adaylar şöyle:

  •  Ekrem İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  •  Mansur Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  •  (Nilüfer Belediye Başkanı) Mustafa Bozbey: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  •  (Konyaaltı Belediye Başkanı) Muhittin Böcek: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

 