CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kimdir?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Siyasete ANAP'ta başlayan CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu, 2014 seçimlerinde daha önce AKP'de olan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmıştı. İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Atatürk için verdiği mevlitle gündem olmuş, '2011’de ruhumda olan bir şeyi söyledim' demişti.

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İMAMOĞLU KİMDİR?

İmamoğlu, 1970'te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

2009 seçimlerinde AKP'nin kazandığı ilçede 2014 seçimlerinde CHP yüzde 50,8 oy almış, AKP yüzde 39,6'da kalmıştı.

SİYASETE ANAP'TA BAŞLADI, ATATÜRK İÇİN MEVLİT VERDİ

Önceki gün Hürriyet'e yaptığı açıklamada babasının ANAP'ın Trabzon kurucusu olduğunu belirten İmamoğlu, siyasete de ANAP'la başladığını ve 5-6 ay ANAP'ta görev aldığını dile getirmişti.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Mustafa Kemal Atatürk için verdiği mevlitle gündem olmuş, konuya ilişkin, "2011’de ruhumda olan bir şeyi söyledim. Genel başkanımı aradım, 'Müsaade ederseniz 10 Kasım’da partim adına Atatürk için mevlit okutmak istiyorum. Partime ters gelir mi' dedim. 'Ne demek, mutlu olurum' dedi. Partiden eleştiri oldu ama genel başkanım izin verdi. O gün bugündür bunu yapıyorum. Ne istiyorsam yapabildim CHP’de. Görüyorum ki, birçok partide istediğinizi yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.