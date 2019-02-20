CHP'nin aday göstermediği illerin listesi belli oldu

31 Mart seçimlerine İyi Parti ittifakı ile giren CHP, birçok ilde aday göstermedi.
Çarşamba, 20 Şubat 2019 07:32

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart seçimlerinde birçok ilde aday göstermedi.

CHP bu illerin birçoğunda İyi Parti adayını destekleyecekken, Urfa'da bağımsız adayı, Adıyaman'da ise Saadet Partisi'nin adayıını destekleyecek.

İşte CHP'nin aday çıkarmadığı iller:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir, Karabük, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Tokat, Yozgat, Gaziantep (Büyükşehir), Balıkesir (Büyükşehir) Kayseri (Büyükşehir), Kocaeli (Büyükşehir), Konya (Büyükşehir), Manisa (Büyükşehir), Sakarya (Büyükşehir), Samsun (Büyükşehir), Şanlıurfa (Büyükşehir), Trabzon (Büyükşehir) ve Denizli (Büyükşehir)

 

 

 