CHP'nin aday göstermediği illerin listesi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart seçimlerinde birçok ilde aday göstermedi.
CHP bu illerin birçoğunda İyi Parti adayını destekleyecekken, Urfa'da bağımsız adayı, Adıyaman'da ise Saadet Partisi'nin adayıını destekleyecek.
İşte CHP'nin aday çıkarmadığı iller:
Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir, Karabük, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Tokat, Yozgat, Gaziantep (Büyükşehir), Balıkesir (Büyükşehir) Kayseri (Büyükşehir), Kocaeli (Büyükşehir), Konya (Büyükşehir), Manisa (Büyükşehir), Sakarya (Büyükşehir), Samsun (Büyükşehir), Şanlıurfa (Büyükşehir), Trabzon (Büyükşehir) ve Denizli (Büyükşehir)