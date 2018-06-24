CHP'li vekiller YSK önünde

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, YSK'nın önünde 'tam anlamıyla bir sıkıyönetim' olduğunu söyledi.

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde olduklarını bildirdi.

Yarkadaş, bölgede sıkıyönetim atmosferi olduğunu belirttiği mesajda şu ifadeleri kullandı; "YSK'nın önüne geldik bir grup milletvekilimizle... Burada tam anlamıyla bir sıkıyönetim var. Tel örgülerin ardında sadece vekiller ve gazeteciler var. Ankara Mithatpaşa Caddesi çöp kamyonlarıyla kapatılmış. Kim neden korkuyor? Nedir bu telaş?"

Öte yandan yurttaşlar da YSK önünde toplanmaya başladı. Polis "Burada beklemeyelim" anonsu geçerken, YSK önüne demir bariyerler getirildi.