CHP'li vekilden partisine sert tepki: Böyle rezillik görmedim

CHP’nin Buca adayı Suat Nezir’in Genel Merkez tarafından adaylığının geri çekilmesine parti içinden çok sert eleştiriler geldi.

Egetelgraf'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Suat Nezir’in adaylığının çekilmesine son derece tepkili olduğunu ifade etti. Bayır, yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

“Olmaması gereken ve üzücü bir durum. Ancak bunun neden bu hale geldiği noktası ise parti için bir başka problem. Kendi kafalarına göre bir şey yapanlar da bunun hesabını verirler. Aynı ilçe için 3’ncü kez bir isim değişikliği oldu. Genel Merkez’in de bu avukat sevgisini anlamış değilim, İzmir ile ilgili hukukçu arkadaşlarımızın inanılmaz bir müdahalesi var. Partiyi ele geçirmek için çalışıyorlar gibi bir görüntüleri de mevcut. Ayrıca burada bir aldatmaca var; Veli Ağababa başta olmak üzere Tuncay Özkan ve Deniz Yücel üçü oturuyorlar ve Suat Bey’e belediye meclisi için çok fazla sayıda kişi öneriyorlar. Suat Bey de bu kadar çok ismin olamayacağını söylüyor. Bunun üzerine de yapamazsan senin adaylığını geri çekeriz gibi bir laf ediyorlar. Suat Nezir de gerekirse Genel Başkan ile konuşacağını ve bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Onlar da Genel Başkan’a giderek Suat Nezir’in kendi isteği ile adaylıktan çekildiğini söylüyorlar. Genel Başkan da bunun üzerine Suat Bey’in çekildiğini düşünerek başka bir isim bulmalarını istiyor ve onlar da Erhan Kılıç’ı öneriyorlar. Bunların hepsi Veli Ağababa’nın ayak oyunu."