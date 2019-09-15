CHP'li Gürsel Tekin'den 'acil erken seçim' çağrısı: AKP dönemi bitti

CHP’li Gürsel Tekin, acil erken seçim çağrısında bulundu.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuşan Tekin, "Bugün AKP bitik bir partidir. AKP sorunlarının çözümünün adresi değil, bizzat çözümün önündeki engeldir. Herkesin şunu çok iyi anlaması lazım. AKP dönemi bitti. Yeni dönemin nasıl kurulacağını konuşmaya geç bile kaldık" dedi.

Tekin, erken seçim çağrısı yaparak şöyle konuştu:

Her gün telefonum çalıyor, vatandaş perişan durumda. Konut sektörü batıyor. İnşaat batıyor. Perakende ekside. Reel sektör maliyet dengelemek için işçi çıkartıyor. İşsizlik sürekli artıyor. Türkiye'nin çıkışa ihtiyacı var. Nasıl çözülecek bu sorunlar? AKP'nin çözecek hali mi var? Pelikanlar, damatlar, yandaşlar zaten nefessiz kalmış durumda. Peki bu sorunlar kendi kendilerine mi çözülecek? Millet çözecek. Millet sorunları nasıl çözer? Çözüm sandıktır. Başka çözüm yoktur. Sandık milletin önüne konur. Millet gider, orada tüm sorunları halleder. Kendisine yakışan bir hükümet seçer, o hükümet de kolları sıvar işe başlar. Fırtına patladı. Kaptan ne yapacağını bilmiyor. Türkiye kayalıklara sürükleniyor. Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor. Acilen erken seçim yapılması gerekiyor.