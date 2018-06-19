CHP'li Gürsel Tekin: Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Kürt olacak

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları durumunda cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin 'mutlaka Kürt olacağını' söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları durumunda cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin 'mutlaka Kürt olacağını' söyledi.

Rudaw'a konuşan Gürsel Tekin, "Kürtler, Türkler hepsi aynı haklara sahip olacak. Ülkede yaşayan her vatandaşımız anayasal olarak eşit haklara sahip olacak" dedi.

Anadil, yerel yönetimler, demokrasi ve özgürlükler gibi ciddi meselelerin CHP tarafından çözüleceğini belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeler kayyumlar tarafından yönetilmeyecek, tutuklu milletvekilleri olmayacak. Herkes kendisini özgürce ifade edecek. CHP'yi tarif ederken yanlış tanıyorsunuz. Ben de Kürt kökenli bir siyasetçiyim. Benim gibi onlarca Kürt kökenli siyasetçi var. Hepimiz oralarda görev alacağız."

Hem Kürtleri hem de Türkleri temsil edeceklerini ifade eden Tekin, Fox TV'ye verdiği röportajda seçilirse Kürt bir başkan yardımcısı olup olmayacağına "Neden olmasın" yanıtını veren Muharrem İnce'nin sözlerini hatırlatarak, "Kimse tereddüt etmesin. Sayın İnce'nin de dediği gibi mutlaka ve mutlaka bir başkan yardımcısı Kürt olacak" dedi.