CHP’li başkanlar Saray’daki toplantıdan memnun ayrıldı

CHP’li büyükşehir belediye başkanları Erdoğan’la yapılan toplantının ‘verimli’ geçtiği, ’iyi bir başlangıç’ olduğu, 'gerginliği ortadan kaldırmayı sağladığı' şeklinde değerlendirmeler yaptılar. Öte yandan Tarafsız Haber Ajansı'na göre toplantı devam ederken Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı ve İmamoğlu sendeleyerek düştü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarıyla Beştepe’de yaptığı toplantının ardından CHP’li başkanlar ilk değerlendirmelerini yaptı.

İMAMOĞLU: TÜMÜYLE İYİ BİR BAŞLANGIÇ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV’nin canlı yayınında yaptığı açıklamada toplantının verimli geçtiğini ve bu toplantıların devam etmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz. Bir komisyon önerimiz oldu. Kendileri kabul etti. Hem CHP hem AK Partililerden oluşan bir komisyon kurulması yönünde bir karar verildi. Karşılıklı sorular soruldu. Sayın bakanlar da cevap verdiler. Tümüyle iyi bir başlangıç” dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz ne personelle uğraştık, ne araçlarla. Aynı hassasiyeti bekliyorum” ifadesine de “Biz hassasız. Kimi kast etti bilmiyorum açıkçası” şeklinde yanıt verdi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Oldukça verimli geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

ZEYDAN KARALAR: TÜRKİYE BUGÜNDEN SONRA YUMUŞAR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Erdoğan'ın “işçi çıkarma” sözlerine ilişkin "İşten çıkarmaların keyfi olmadığını söyleyebiliriz. Resmi idare dışında 15 bin çalışanımız vardı. Hizmet üretemiyorduk. Biz belediyeleri hizmet üretebilir hale getireceğiz. Belediyelerde çok fazla kadronun, işe gelip gitmeden para alan insanların varlığını herkes bilir. Biz çalışanlarımıza karşı sorumluyuz ama bütün halka karşı sorumluluğumuz olduğunu da bilmemiz gerekmektedir. Bu seçimden beri gerilimi devam eden Türkiye'nin bugünden sonra yumuşayacağını düşünüyorum. Bir kez daha Cumhurbaşkanı'na bizi buluşturduğu ve gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükran duyuyoruz" dedi.

VAHAP SEÇER: EVRAKLARIMIZIN İŞLEME GEÇMESİNİ BEKLEDİĞİMİ SÖYLEDİM

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, Erdoğan'ın 'işçi çıkarma' sözlerine ilişkin "Mersin'de işçi çıkarmalarla ilgili bir protesto vardı ama bir bardak suda fırtına çıkarmadan başka bir şey değil. Benim Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde işçi performansından dolayı işten çıkarılan işçiler vardı ama belediyede böyle bir durum yokken bile provokasyona uğruyoruz. İş yavaşlatma, vatandaşa kötü muamele, hizmet götürülen diğer alanlarda personelimiz bizi sıkıntıya sokuyor. Biz hizmet yapmak ve mali dengemizi kurmak zorundayız. Bizden öncesi yönetimler çok fazla eleman almışlar. Kalifiye eleman bulmakta, proje üretmekte güçlük çekiyoruz. Bizim bazı radikal önlemler almamız da anlayışla karşılanmalı. Aksi takdirde hizmet üretebileceğimizi düşünmüyorum."

Seçer, "Sıkıntılarımızı dile getirdik ama CHP'li belediyeler olarak bakanlıklarda sıkıntı yaşamadığımızı söyleyemeyiz. Genel sekreter atayamadık. Bazı konularda beklemedeyiz. Ama örneğin Mersin'de raylı sistem projemiz var, Cumhurbaşkanlığı'nda yatırım programına alınmasını bekliyorduk ve bu geçen hafta onaylandı. Ben de CHP'li bir başkan olarak kendisine müteşekkir olduğumu ifade ettim. Bundan sonra da kurumlarda bekleyen evraklarımızın işleme geçmesini beklediğimi söyledim" dedi.

'İMAMOĞLU’NUN OTURDUĞU SANDALYENİN AYAĞI KIRILDI'

Öte yandan Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre, Beştepe’deki toplantı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı, Ekrem İmamoğlu sendeledi ve yere düştü. Ajansın haberinde “Ancak hemen kalktı. Bunun üzerine salonda espriler oldu. Salondan, “Ayağı kaydırıldı” şeklinde espriler yapıldı. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, ‘Biz bir şey yapmadık, sen sandalyeyi kırdın, parasını ödemen lazım’ şeklinde ifadede de bulunarak takıldı. Sandalyenin ayağının çatladığı belirtildi” denildi.

AKP'Lİ BÜYÜKKILIÇ: WHATSAPP GRUBU KURULACAK

Öte yandan AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı açıklamada toplantıda bir WhatsApp grubu kurulması görüşünün öne çıktığını belirterek "WhatsApp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi” dedi.