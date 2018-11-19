CHP'li başkan partisinden istifa etti, AKP'den aday oldu

2009 seçimlerinde Kuşadası'nda CHP'den belediye başkanı seçilen Esat Altıngün, partisinden istifa ederek AKP'den aday adayı oldu.

Yerel seçim öncesi partiler arasındaki aday geçişleri sürüyor.

2009 seçimlerinde Kuşadası'nda CHP'den belediye başkanı seçilen Esat Altıngün, partisinden istifa ederek AKP'den aday adayı oldu.

Uzun yıllar CHP'de siyaset yaptığını kaydeden Altıngün, "Siyaset yaptığım süre içerisinde sıkıntım olmuş olsa da eski partim CHP'nin kurumsal kimliğine saygı duyuyorum. Turizmin ilk noktası olan Kuşadası'nın hizmet konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Özellikle son yıllarda turizmdeki gerileme, gerek turizm sektörünün gerekse Kuşadası'ndaki diğer sektörlerin sıkıntılı bir sürece girmesi, Kuşadası'nın rakip şehirler ile rekabet gücünü azalttı. Biz turizmde iddialı olan Kuşadası'nı yeniden iddialı bir noktaya getirmeyi iktidar gücü ile başaracağımıza inandık" dedi.

Altıngün, "Kuşadası'nın sorunları iktidar partisinin tecrübesi ile gücü ve imkanları ile çözebileceğime inancım var" diye konuştu