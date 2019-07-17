CHP’li Abdüllatif Şener, Babacan, Davutoğlu ve Gül’ü SP’ye davet etti

AKP’nin kurucularından CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’e Saadet Partisi’ne katılma çağrısı yaptı.

AKP’nin kurucularından CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti kuracakları iddiasıyla gündeme gelen Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’e Saadet Partisi’ne katılma çağrısı yaptı.

‘GELSİNLER SAADET PARTİSİ’NE’

TV5'te yayınlanan Gizli Dosya programında konuşan Şener "En faydalı şeyi söyleyecek olursam, orada burada dolaşmasınlar hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi hazır bir partidir. Burada düzgünce siyaset yapsınlar. Ama yok biz ayrı bir kulvarda ayrı bir parti kuracağız diyorlarsa, kurmaları faydalıdır gerçekten'' dedi.