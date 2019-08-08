CHP'den 'Türkiye Konferansı' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak Türkiye konferansı düzenleyeceklerini söylerken, 'Suriye gerçeğini sonbaharda masaya yatıracağız. Uluslararası tüm önemli aktörleri de davet edeceğiz' dedi. Kılıçdaroğlu, Suriye hükümetinden de davetlileri olacağını açıklarken, PYD'nin ise davetli olmayacağını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti olarak "Türkiye Konferansı" düzenleyeceklerini duyurdu.

“Madem onlar yapmadı, şimdi biz CHP olarak Türkiye konferansı yapacağız. Suriye gerçeğini sonbaharda masaya yatıracağız. Uluslararası tüm önemli aktörleri de davet edeceğiz" açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Esad hükümetinden de çağıracak mısınız?" sorusuna "Tabii. Suriye’deki bütün aktörleri ve karşı tarafı da davet edeceğiz. Esad’ın izlediği politikayı savunan veya yeren her kesimi davet edeceğiz. Türkiye gerçekleri bütün boyutları ile görmek zorundadır. Terör örgütleri ile ilişkili olanlar hariç tabii" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularına şu yanıtları verdi:

'PYD OLMAYACAK'

YPG/PYD’den olmayacak mı?

Onlar hariç, onların dışında. Suriye’nin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili olabilir, gelebilir. Suriye, Esad politikasını aktarabilir. Ama bunun karşıtı da olacak aynı masada. Onu hedefliyoruz. Cenevre benzeri bir toplantı; göçmen dernekleri de var, onların da katılımını sağlayacağız. Suriye tablosunu bütün taraflarla masaya yatırma gibi bir amacımız var.

- Suriye’nin kuzeyi sorununa da çözüm olur mu?

Esad ile doğrudan doğruya görüştükten sonra Suriye’nin kuzeyinde yaşanan pek çok sorun daha rahat aşılabilir. Türkiye’deki göçmenleri oluşturulacak bölgeye yerleştirilmeleri, oluşturulacak okul, donatıların yapımı; bütün bunları gerekirse Türkiye, AB desteğini de alarak yapmalı. Çünkü ben AB yetkililerine de Suriye ile ilgili bu tip konularda destek vermesi gerektiğini söylemiştim, onlar da evet haklısınız demişlerdi. Dolayısıyla inadından vazgeçmesi lazım; söz konusu olan Erdoğan’ın çıkarı değil, Türkiye’nin çıkarıdır. Dış politikada kan davası olmaz. Tam tersine bir ülkenin çıkarlarının önceliği vardır. İnsanların çıkarlarının önceliği yoktur.