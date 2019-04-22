CHP'den Süleyman Soylu'ya jet yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağına ilişkin güvenlik güçlerine bilgi verilmediğini ileri sürerken, CHP'den bu açıklamaya yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da asker cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili konuşarak "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi" dedi.

Konuya ilişkin kısa süre önce yaptığı açıklamada güvenlik güçlerine bilgi verilmediğini ileri süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yalanlayan Özkoç, "Genel Başkanın korumalarının dışında kimse korumadı. Evini açan ve genel başkanımızı linç girişiminden kurtaran hane halkını selamlıyoruz. Devletin yapamadığı korumayı milletimiz gerçekleştirmiştir. Kılıçdaroğlu için 'Bizim buradan ölümüz çıkmadan alamazsınız' diyen üst düzey komutanlara da teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanı istifa etmelidir. Az önceki basın toplantısında yine CHP'ye terör imalarında bulundu. CHP içerisinde bir tane terörist bulamazsınız" ifadelerini kullandı.