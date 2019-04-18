CHP'den soru önergesi: İthal soğanlar pişmiyor...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Levent Gök, halkın ithal patates ve soğanlara ilişkin şikâyetleri üzerine söz konusu ithalat kalemlerine ilişkin soru önergesi verdi.

Mısır’dan ithal edilen soğanların pişmemesi ve üzerindeki siyah lekeler yurttaşların tepkisini çekiyor. CHP Milletvekili Levent Gök, halkın ithal patates ve soğanlara ilişkin şikâyetleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na soru önergesi sundu.

Önergede 2018’de Suriye’den ithal edilen 4 bin ton patatesin gümrükte herhangi bir analize tabi tutulmadığını dile getiren Gök, “Mısır’dan ithal edilen kuru soğanın çürük çıkması ve pişmemesi sebebiyle yurttaşlarımızın şikâyetleri devam etmektedir” dedi.

'SOĞANLARIN ÇÜRÜK ÇIKMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?'

Soru önergesinde Gök, “Suriye’den ithal edilen patateslere 509 bin 176 dolar ödenirken, aynı dönemde ithal edilen 70 bin dolar değerindeki soğanın da gerekli incelemeler yapılmadan iç piyasada satışa sunulduğu düşünülmektedir” diyerek Bakanlığa aşağıdaki soruları sordu: