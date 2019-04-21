CHP'den açıklama: Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu mutlu mu acaba!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin, 'Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu mutlu mu acaba!' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Erkek, "Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu mutlu mu acaba! Halkı kin ve nefrete sürükleyen, söylemlerin genel başkan düzeyinde gelmesi ne kadar acıdır. Bu organize saldırının sorumlusu kim? Bunu herkesin kendi vicdanına sorması gerekiyor. Saldırı bir şehit cenazesinde gerçekleşti. Öncelikle bu şehide saygısızlıktır. Şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapanlara lanet olsun, lanet olsun" ifadelerini kullandı.