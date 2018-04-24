CHP'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Saadet Partisi ile yapılan görüşmede CHP heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Abdullah Gül iddiasına ilişkin konuştu.

CHP ile Saadet Partisi'nin ortak adayının Abdullah Gül olacağına ilişkin iddialara dair CHP'den de açıklama geldi.

Saadet Partisi ile yapılan görüşmede CHP heyetinde yer alan İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Medyascope Tv’de katıldığı yayında İrfan Bozan’ın sorularını yanıtladı.

İyi Parti, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında yapılan görüşmelerin, hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili seçimleri için "işbirliği" temasları olduğunu söyleyen Bekaroğlu, milletvekili seçimleri için AKP-MHP ittifakının dışında olan her partiyi dahil edecekleri bir teklifleri olduğunu, bu sayede partiler için baraj sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Burada yapılacak işbirliğinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de altyapı oluşturacağını söyleyen Bekaroğlu, Abdullah Gül ile ilgili soruya, "konuşulan isimler arasında" yanıtını verdi.