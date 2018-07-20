CHP'de kurultay imzacıları 604'ü buldu

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer olağanüstü kurultay için 5 günde toplanan imza sayısını 604 olarak açıkladı.
Cuma, 20 Temmuz 2018 19:09

CHP PM üyesi Gaye Usluer Olağanüstü Kurultay için 5 günde toplanan imza sayısını açıkladı. Usluer Twitter'dan yaptığı açıklamada "Partimizde Olağanüstü Kurultay talebiyle başlatılan imza sürecinin 5. günündeyiz. Toplam “604” delegemiz #değişimumuttur diyerek imzalı belgelerini gönderdiler. #5günde604imza#değişimumuttur" dedi.