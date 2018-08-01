'CHP'de kurultay için yeterli imza yok...' iddiası

CHP'de muhaliflerin kurultay için gerekli olan 626 imzanın biraz üstünde olduğu belirtilirken, yaklaşık 30 delegenin imzasını genel merkeze teslim edilmeden önce noter kanalıyla geri çektiği belirtiliyor. Bu durumda yeterli sayıya ulaşılmasının zor olduğu ileri sürülürken, muhaliflerin süreci yargıya taşıyabileceği öğrenildi.

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan liderlik ve değişim tartışmalarında sona yaklaşılıyor.

Muhalifler imzaları perşembe günü vereceğini açıkladı. Parti yönetimi ise imzaları teslim aldıktan sonra istifaları, ölümleri, imza çekenleri ve mükerrerlerin tespitini yaparak tabloyu ortaya koyacak. Yeterli delege sayısının bulunması durumunda tüzüğe göre genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultay çağrısı yapması gerekiyor.

‘YETERLİ SAYI OLMAYACAK'

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, siyasi kulislerde her iki tarafta imza sayılarına ilişkin farklı rakamlar konuşulmaya devam ediyor. Parti kaynakları, imzasını vermekten vazgeçen en az 30 delege olduğunu belirtirken, çekilen imzalar dikkate alındığında kurultayı toplayacak sayıya ulaşılmasının imkânsız olduğu dile getiriliyor. Muhalifler ise delegelerin noter aracılığıyla verdiği imzalarını geri çekemeyeceğini savunuyor. Bu nedenle muhaliflerin, genel merkeze yarın sunacağı imzalar arasında geri çekenlerin de dahil olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre parti yönetimi muhaliflerin belgelerini noter huzurunda incelemeye alacak. Genel merkezin 15 günlük süre içerisinde imzasını geri çekenler ayıklandığında, bu sayıyı toplamdan düşeceği ve yeterli sayıya ulaşılamaması durumunda kurultayı toplamayacağı belirtiliyor.

Bu süreçte kulislerde en çok dillendirilen konu da iki tarafın imza sayısında uzlaşamaması durumunda ne olacağı. Genel merkez yapacağı incelemenin ardından yeterli imza olmadığına karar verirse, muhalefetin konuyu yargıya taşıyabilme olasılığından söz ediliyor.