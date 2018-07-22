CHP'de kavga büyüyor

Olağanüstü kurultay sürecine destek veren CHP'nin Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, kurultay sürecine ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Muharrem İnce'ye destek veren isimlerden olan Özcan, Twitter’dan yaptığı açıklamda, delegelerin parti merkezi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Özcan, “Korku dağları sarmış…hak hukuk adalet diyeceksin…Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin..işte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Odatv’de yer alan habere göre, CHP Genel Merkezinin, delegeleri arayarak anket yaptırdığı ortaya çıktı. Tek tek aranan delegelere birtakım sorular yöneltildiği belirtilirken, delegelerin güvenliği için, yapılan görüşmenin ses kaydının da alındığı iddia edildi.