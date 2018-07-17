CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması

AKP'nin bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin CHP ve MHP'den açıklama geldi.

AKP'nin bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin ilk açıklamalar geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.