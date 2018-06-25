CHP sözcüsü sükunet tavsiye etti

CHP sözcüsü Bülent Tezcan YSK'nin seçim sonuçlarını açıklamasını beklediklerini söyledi ve tüm vatandaşlara sonuç ne olursa olsun sükunet tavsiye etti.

CHP sözcüsü Bülent Tezcan basının karşısına çıktı. Seçimlere katılım oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan Tezcan, tüm vatandaşlara teşekkür ettiklerini söyledi.

Büyük ölçüde tamamlanmakla birlikte hala sayım döküm işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına kadar süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Tezcan sözlerine şöyle devam etti:

"Görevli arkadaşlarımız görevlerine devam edecek. Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Bu sürecin herhangi bir acı olaya sebebiyet vermeden tamamlanması en önemli arzumuzdur. Hem yetkililer hem de vatandaşların sükunetle davranmasını tavsiye ediyor ve bekliyoruz."

Tezcan, "Demokrasi bir yarış rejimidir, iktidarlar olur, muhalefetler olur, sonuçları kabul etmek gerekir. Sonuçlar açıklandıktan sonra sonuç ne olursa olsun demokratik zeminde durmaya devam edeceğiz" derken Pazartesi günü daha net açıklamalar yapılacağını söyledi.