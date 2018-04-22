CHP milletvekili İlhan Cihaner'den çağrı: ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!

CHP milletvekili İlhan Cihaner, CHP'nin İyi Parti kararının ardından Twitter'dan açıklama yaparak "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" dedi.

CHP-İyi Parti görüşmesinin ardından, 15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye geçmesi ve İyi Parti'nin mecliste grup oluşturarak seçimlere girmesi kararlaştırılmıştı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, İyi Parti'nin seçime girmesini sağlayan karar için "Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP milletvekili İlhan Cihaner, Twitter üzerinden çağrıda bulunarak benzer bir adımın başka partiler için de atılmasını talep etti.

Cihaner, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" ifadesini kullandı.

CHP'li Cihaner'in paylaşımı: