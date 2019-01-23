CHP-İyi Parti ittifakında masaya gelen iki isim krize neden oldu

CHP, İstanbul'da İyi Parti'ye iki ilçeyi bırakmayı teklif ederken, bu ilçeler Şile ve Tuzla oldu. İyi Parti bu iki ilçeye ek talebinde bulundu. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun önerdiği Mehmet Bekaroğlu ve Celal Doğan isimlerinin de krize neden olduğu ileri sürüldü.

31 Mart yerel seçimleri öncesi ittifak yapan CHP ve İyi Parti birçok il ve ilçede anlaşma sağlarken, anlaşma sağlanamayan yerler için iki parti lideri arasında önceki gün bir görüşme daha gerçekleştirildi.

Görüşmede sorun yaşanan yerlerin masaya yatırıldığı ancak tam bir mutabakat sağlanamadığı belirtiliyor.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, konuya ilişkin köşe yazısında Ankara Etimesgut ve Bursa Osmangazi'de sorun yaşandığını, CHP'nin İstanbul'da Şile ve Tuzla teklifine İyi Parti'nin bir ilçe talebiyle daha yanıt verdiğini yazdı.

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