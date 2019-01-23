CHP-İyi Parti ittifakında masaya gelen iki isim krize neden oldu

31 Mart yerel seçimleri öncesi ittifak yapan CHP ve İyi Parti birçok il ve ilçede anlaşma sağlarken, anlaşma sağlanamayan yerler için iki parti lideri arasında önceki gün bir görüşme daha gerçekleştirildi.
Görüşmede sorun yaşanan yerlerin masaya yatırıldığı ancak tam bir mutabakat sağlanamadığı belirtiliyor.
Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, konuya ilişkin köşe yazısında Ankara Etimesgut ve Bursa Osmangazi'de sorun yaşandığını, CHP'nin İstanbul'da Şile ve Tuzla teklifine İyi Parti'nin bir ilçe talebiyle daha yanıt verdiğini yazdı.
Yazının ilgili bölümü şöyle:
Ankara Etimesgut ile Samsun İlkadım ve Bursa Osmangazi ilçelerindeki sorun aşılamamıştı.
İYİ Parti Etimesgut’taki ısrarına gerekçe olarak Genel Başkan Yardımcısı ve müzakereci Koray Aydın direnişini gösterirken, Samsun İlkadım’da da İYİ Parti’ye bırakılan Büyükşehir adayına bağlı olarak belirlenmesi eğilimine girilmişti…
İYİ PARTİ’YE ŞİLE VE TUZLA
İstanbul’da ise Şile ve Tuzla’nın bırakıldığı İYİ Parti buna ilave bir ilçe daha istedi.
Süreç kilitlenmeye doğru yönelince, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti…
Krizin çözümü için önerilerini sıralarken, iki liderin akşam yemeğinde buluşması tavsiyesini iletti.
Sonuçta planlama yapıldı ve iki lider sorunu çözmek için akşam yemeğinde buluştu.
Hemen belirteyim ki buluşma iddia edildiği gibi Akşener’in Ankara’daki evinde gerçekleşmedi, eşler de katılmadı.
Ağırlıklı bölümü başbaşa geçen kriz çözme görüşmesi aktarıldığına göre iki yeni kriz üreterek son buldu.
BEKAROĞLU TEPKİSİ
İki liderin de kurmaylarına aktardıklarından yansıyan bilgilere göre, Akşener oyunu evinin bulunduğu İstanbul Üsküdar’da kullanacağını anımsattı.
Kılıçdaroğlu bunun üzerine Üsküdar’a CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu düşündüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül’ün ortak aday olması için uğraş veren Bekaroğlu’na zaten tavırlı olan Akşener’in tepkisi gecikmedi.
Üsküdar seçimini CHP’nin geçen sandık çok az oyla AK Parti’ye kaptırdığını anımsatıp, “Bekaroğlu ile sağ seçmenin de muhafazakarların da Karadenizlilerin de oyunu alamayız” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun Bekaroğlu konusundaki tutumu devam edince de Akşener’in tavrı net oldu:
“Evimin bulunduğu Üsküdar’da oy kullanacağım, Büyükşehir’de anlaşmamız gereği aday sizden olduğu için kendi partime zaten oy atamıyordum, ama şimdi ilçemde de oy veremeyeceğim.”
Bekaroğlu olması halinde İYİ Partililerin de kendisini tercih etmeyeceğini söyleyince konunun bir daha müzakere edilmesi kararına varıldı.
Beklenti Bodrum modelinin Üsküdar’da da uygulanması, ancak bu kez İYİ Parti ile CHP’nin belirlediği bir ismin CHP listesinden gösterilmesi yönünde…
Asıl kriz ise ardından geldi…
CHP lideri müzakere sonucu İYİ Parti’de kalmasına karar verilen Gaziantep’in yeniden masaya getirilmesini önerdi.
“Araştırmalar her ikimizin kendi adayıyla seçime girmesi halinde seçimi kazanacağımızı gösteriyor” dedi.
Kılıçdaroğlu böyle olması halinde aday olarak geçmişte CHP’de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siyaset yapan ancak bir dönem HDP’den milletvekili seçilen Celal Doğan’ı aday yapmayı planladıklarını belirtti.
“Celal Doğan bizden aday olursa kazanır” dedi…
Aktarıldığına göre Akşener, bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlerdir ileri sürdüğü “Bunlar terör örgütüyle kol kola, HDP ile ittifak halinde” söylemine güç katacağı kaygısını iletti.
Kılıçdaroğlu’nun “Biz nelerle suçlanmıyoruz ki…” yaklaşımı karşısında da direnişi sürdürdü ve Celal Doğan adına kesinlikle karşı olduğunu açık bir ifadeyle dile getirdi.
Akşener, Doğan adının İYİ Parti’ye gelecek milliyetçi oyları da olumsuz yönde etkileyeceğini, sadece Gaziantep ile sınırlı kalmayıp bütün seçimi etkisi altına alacağını belirtmiş.
Anlaşmak için gerçekleşen liderler buluşması da anlaşmaya varılamadan sonuçlanmış.