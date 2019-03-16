CHP heyeti Yeni Zelanda’ya gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Zelanda’daki saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazelerine katılmak üzere bir heyet görevlendirdiklerini açıkladı. Heyetteki isimler belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ödemiş’teki seçim mitinginde yaptığı konuşmada “Yeni Zelanda'da korkunç bir katliam yaşandı. Sadece İslam coğrafyasının değil insan olan herkesin bu katliamı lanetlemesi lazım. Biz de CHP olarak her ortamda her yerde bu katliamı lanetliyoruz. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yeni Zelanda'da yaşamını yitirenlerin cenazelerine katılacak” dedi.

CHP’den Yeni Zelanda’ya gidecek heyetin Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’den oluştuğu öğrenildi.