CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 'Akşener'i destekler misiniz' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Akşener'i destekler misiniz?" sorusunu "İkinci tura, birlikte hareket eden adaylar kalırsa tabi ki destekleyeceğiz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusu üzerine "Pehlivan tefrikası yazma niyetimiz yok, tarih yazma niyetimiz var. Huzura, adalete, barışa ihtiyacımız var. Toplumsal barış projesini inşa edecek bir ittifaka ihtiyaç var" dedi.

Tezcan, "Akşener'i destekler misiniz?" sorusunu da "İkinci tura, birlikte hareket eden adaylar kalırsa tabi ki destekleyeceğiz. Sayın Akşener de olabilir başka bir aday da olabilir" sözleriyle yanıtladı.

Tezcan, Akşener'e verilecek destek konusunda "Bugünün yemeğini bugün, yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Biz adayımızı çıkaracağız ve demokratik bir yarış olacak. Sonrasında ne olur, konuşacağız..." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, HDP ile ittifak ihtimali sorusunaysa, "En geniş mutabakatın sağlanması lazım. HDP içinde, dışında olsun diye ayırma lüksümüz yok" diye yanıt verdi.