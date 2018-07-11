CHP 'erken seçim' kararını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yerel seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü'ye açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Tezcan, “CHP, yerel seçimlerin öne alınması için getirilebilecek bir Anayasa değişikliğine destek vermez” dedi.

Böyle bir teklifin gelmesi halinde CHP 'nin “hayır” diyeceğini kaydeden Tezcan şöyle konuştu:

“Eğer iktidar mutlaka bir Anayasa değişikliği yapmak istiyorsa, bunu seçilmiş yerel yöneticilerin görev sürelerinin kısaltılması için değil, bağımsız yargı için getirsin. Yargı bağımsızlığının sağlanması için, yüksek yargıya ilişkin mevcut kurulların ve bu kurullara seçim sistemlerinin değişmesi için CHP olarak halihazırda bir Anayasa değişiklik hazırlığımız var. Bu konuda, yargıyı gerçekten bağımsız yapmak için Anayasa değişikliği yapmak isterlerse, biz varız. Ancak yerel seçimlerin erkene alınması konusunda olası bir değişiklik teklifine, CHP destek vermeyecektir."