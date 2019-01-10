Cezaevine yürüyen HDP'lilere polis saldırısı

HDP Diyarbakır il binasından E Tipi Kapalı Cezaevi’ne doğru yürüyen gruba polis saldırırken, HDP milletvekilleri ile bazı yurttaşlar darp edildi.

Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu HDP'liler Leyla Güven’in bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne yürüdü.

HDP Diyarbakır il binasından E Tipi Kapalı Cezaevi’ne doğru yürüyen gruba polis saldırırken, HDP milletvekilleri ile bazı yurttaşlar darp edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP Diyarbakır il binasından çıkan ve aralarında milletvekilleri Saliha Aydeniz, Semra Güzel ve Musa Farisoğulları’nın da bulunduğu grup, 64 gündür açlık grevinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne yürüdü.

MİLLETVEKİLLERİ DARP EDİLDİ

Aylardır HDP il binasını abluka altına alan polisiler, yürüyüşe geçen kitleye anons aracıyla uyarılarda bulunarak, yürüyüşü engellemeye çalıştı. Yürüyüşü engelleyemeyen polisler, HDP’li vekiller ve yurttaşları darp etti. Polis müdahalesi sırasında HDP’li vekiller Semra Güzel, Remziye Tosun, Saliha Aydeniz ve Musa Farisoğulları ile isimleri öğrenilemeyen çok sayıda kadın, polislerce sert bir şekilde darp edildi.

Engellemelere rağmen HDP Milletvekili Semra Güzel, Diyarbakır E Tipi Cezaevi önüne kadar gitti.

HDP milletvekilleri, kendilerini darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.