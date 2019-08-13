Cezaevinde darp edilen tutuklu konuşma yetisini kaybetti

Elazığ Cezaevi’nde 'yan odadakilerle konuştukları' gerekçesiyle tutukların darp edildiği, bir tutuklunun saldırı sonrası konuşma yetisinin kaybettiği açıklandı.

Elazığ Cezaevi’nde gardiyanların, “yan odadakilerle konuştukları” gerekçesiyle tutukları darp ettiği belirtildi.

Saldırıda ağır darbeler alan tutuklu Medeni Kiye’nin konuşma yetisini kaybettiği aktarıldı.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki ihlallerin ardı arkası kesilmiyor. Gardiyanların, 4 Ağustos’ta yan odalardaki arkadaşlarıyla konuşan tutukları darp ettiği belirtildi. “Konuşma” gerekçesiyle 15 tutuklunun darp edildiği aktarıldı. Gardiyanların saldırısında ağır darbe alan Medeni Kiye’nin bilincini kaybettiği halde hastaneye kaldırılmadığı kaydedildi.



2006 yılında Erzurum’da tutuklanan Medeni Kiye, İzmir, Patnos ve daha sonra Elazığ’ya istemi dışında sevk edildi. Elazığ Cezaevi’nde uzun hücrede tutulan Kiye, kalp krizi geçirdikten sonra diğer tutukluların bulunduğu odaya götürüldü. Sol tarafı da sürekli uyuşan Kiye’nin ablası Hatice Kiye, kardeşinin darp edildikten sonra konuşma yetisini kaybettiğini söyledi.

İşkenceyi duyduklarında girişimlerde bulunduklarını söyleyen Kiye, Van Barosu komisyonuna başvurduklarını, İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi’ne de suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Kiye, abisinin durumuyla ilgili şunları aktardı: “Geçtiğimiz Perşembe günü avukatlar abimle görüşme aldıklarında, hiçbir şekilde konuşamadığını ve yazarak iletişim kurduğunu anlattılar. Abimin konuşmama durumu, işkencenin boyutunu gözler önüne seriyor. Nasıl bir vahşettir ki elinizde olan bir tutsağı bu derece darp edebiliyorsunuz. Pazartesi günü cezaevini aradığımızda ‘Bununla ilgili size hiçbir şekilde bilgi veremeyiz, bizim yetkimiz dışındadır' denildi. Perşembe telefon görüşmesi gününde aramasını bekledik. Normalde saat 11.00’de araması gerekiyordu. Aramayınca defalarca cezaevini aradım. Her seferinde ‘Problem yok arayacak sizi’ denildi. En son saat 16.00’da aradığımda 'Yönlendiriyoruz' dediler. Fakat daha sonra telefonu kapatıp hiç cevap da vermediler. Daha bir tutuklunun yakını bizi aradı. Medeni’nin konuşamadığından dolayı telefon görüşmesi yapamadığını söyledi.”